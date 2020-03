Messi, Alisson, Xavi e outros jogadores em campanha contra o coronavírus

A Fifa anunciou nesta segunda-feira o lançamento de uma campanha de prevenção de coronavírus, em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS), com um vídeo que inclui um elenco de estrelas que vai de Lionel Messi a Gianluigi Buffon, passando pela campeã do mundo americana Carly Lloyd.

"Transmita a mensagem: cinco passos para eliminar o coronavírus" é o nome de uma campanha que lembra práticas básicas para impedir a propagação da pandemia.

"Lavar as mãos, cobrir a boca e o nariz em caso de tosse ou espirro, evitar tocar no rosto, manter distância e ficar em casa se não se sentir bem", afirmou a Fifa em um comunicado.

Dezoito jogadores participaram do vídeo que será transmitido em 13 idiomas, incluindo Alisson Becker (Liverpool), Radamel Falcao (Galatasaray) e ícones como Xavi, Samuel Eto'o e Youri Djorkaeff.

"A Fifa luta contra o coronavírus por meio de uma série de campanhas e financiamento. Estou satisfeito que o futebol mundial esteja ajudando a OMS a eliminar o vírus", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS.

A nova pandemia de coronavírus matou mais de 15.000 pessoas em todo o mundo, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais desta segunda-feira às 8h (horário de Brasília).

No total, foram registradas 15.189 mortes, com uma clara maioria na Europa (9.197).

Com 5.476 mortes, a Itália é o país mais afetado à frente da China (3.270) - o foco inicial do contágio - e da Espanha (2.182).