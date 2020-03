Uefa formaliza adiamento de finais de torneios europeus de clubes

A Uefa formalizou nesta segunda-feira o adiamento das finais de todos os torneios continentais de clubes, Liga dos Campeões (masculina e feminina) e Liga Europa, prevista para maio, uma semana após a suspensão dessas competições "até novas ordens", devido à pandemia de coronavírus.

"A Uefa tomou formalmente a decisão de adiar as finais de clubes da UEFA que estavam agendadas para maio de 2020", afirmou o órgão em um comunicado emitido nesta segunda.

"Nenhuma decisão foi tomada ainda sobre as novas datas. O grupo de trabalho, criado na semana passada (...) discutirá as opções disponíveis. O grupo já começou a examinar o calendário. Os anúncios serão feitos no devido momento", disse a Uefa.

A final da Liga dos Campeões masculina foi marcada inicialmente em Istambul para 30 de maio de 2020, três dias após a final da Liga Europa em Gdansk, na Polônia, em 27 de maio. A final da Champions feminina estava marcada para 24 de maio, em Viena, na Áustria.

Em uma reunião de crise realizada na semana passada, a Uefa já decidiu adiar a Eurocopa para o verão de 2021 e suspender todas as suas competições de clubes "até novo aviso" diante da disseminação do coronavírus.

As duas competições masculinas foram interrompidas nas oitavas, enquanto a Champions feminina parou nas quartas.

A Uefa criou um grupo de trabalho na semana passada visando estudar possíveis soluções para "finalizar a temporada em andamento", composto por três membros da Uefa, três da Associação Europeia de Clubes (ECA), um da associação de Ligas (European Leagues), representante da Liga espanhola e outro da Premier League inglesa.

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, não excluiu a reforma dos formatos atuais para concluir as competições atuais. A imprensa chegou a falar de playoffs de partida única, no lugar dos tradicionais jogos de ida e volta.