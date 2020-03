Comunicado do Business Wire :Triton Digital

Triton Digital®, a líder global em tecnologia e serviços para o setor de áudio digital e podcast, divulgou hoje seus rankers mensais Webcast Metrics para janeiro de 2020. Os rankers globais, em conjunto com os rankers regionais para EUA, LATAM e EMEA, oferecem insight das estações e redes de transmissão de áudio com melhor desempenho em todo o mundo para o mês de janeiro.

Os resultados completos dos Rankers Global e Regionais para janeiro de 2020 podem ser encontrados aqui: https://www.tritondigital.com/resources/monthly-rankers/rankers-archive

O serviço de medição de streaming Webcast Metrics é o padrão do setor para dados de consumo de áudio on-line. Fornece dados validados confiáveis, que habilitam ou publishers de áudio em todo o mundo a analisar o consumo de seu conteúdo de áudio por parte do dia, tipo de dispositivo, região geográfica, plataforma de distribuição e muito mais.

Sobre a Triton Digital A Triton Digital® é líder global de mercado em tecnologia e serviços para o setor do áudio digital e dopodcast. Com operações em mais de 40 países, a Triton fornece tecnologia inovadora que permite que emissoras, podcasters e serviços de música online construam o seu público, maximizem as suas receitas e agilizem as suas operações diárias. Além disso, a Triton potencia o setor global do áudio online com o Webcast Metrics®, o serviço líder de medições de áudio online e Podcast Metrics, um dos primeiros serviços no setor de medição de podcast certificados pela IAB. Com integridade, excelência, trabalho em equipa e responsabilidade sem igual, a Triton continua empenhada em ligar o áudio, a audiência e os anunciantes para fomentar continuadamente o setor online a nível global. A Triton Digital é uma subsidiária detida na íntegra pela The E.W. Scripps Company (NASDAQ: SSP). Para mais informações, visite www.TritonDigital.com.

