França determina regras mais severas para manter confinamento

O governo francês determinou nesta segunda-feira (23) a proibição de feiras ao ar livre e limitou as saídas para os cidadãos fazerem exercícios físicos, com o objetivo de retardar a propagação do novo coronavírus no país, que já causou 860 mortes.

A partir desta terça-feira, as feiras ao ar livre estão proibidas em toda a França, exceto em "algumas aldeias" onde são "o único meio de alimentação", disse o primeiro-ministro Edouard Philippe em entrevista à rede TF1.

Quanto às saídas para exercícios físicos, que os franceses podem realizar nas ruas, apesar do confinamento em vigor desde a terça-feira passada, o primeiro-ministro disse que serão permitidas "dentro de um raio de um quilômetro em torno da casa, durante uma hora, sozinho e uma vez por dia.

"Não devemos encarar essas regras na brincadeira", lembrou Edouard Philippe, enquanto a Covid-19 continua avançando na França, com 186 mortos nas últimas 24 horas.