Comunicado do Business Wire :De Nora

Enquanto comunidades em todo o mundo buscam maneiras de proteger rapidamente a saúde e a segurança de seus moradores, a De Nora entregou um gerador móvel de hipoclorito de sódio (desinfetante) no local para Fort Bend County, Texas. O sistema móvel de desinfecção, semelhante ao usado para tratamento de água, produzirá 680kg por dia de hipoclorito de sódio a uma baixa concentração de 0,8% equivalente a 95 m³ por dia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200323005638/pt/

De Nora ClorTec mobile bleach generator (Photo: Business Wire)

"Como muitas comunidades, estamos enfrentando problemas de disponibilidade de produtos de limpeza à medida que as pessoas correm para se proteger", disse o xerife de Fort Bend, Troy Nehls. "Sabemos que a limpeza eficaz das superfícies, o bom higiene e o distanciamento social são as melhores maneiras de proteger. Quando não conseguimos o alvejante que precisávamos, voltamos para outras opções. Com a unidade de tratamento móvel ClorTec da De Nora Neptune, poderemos fornecer rapidamente proteção confiável para nossos socorristas e famílias em casa."

De Nora está fornecendo o ClorTec® para a comunidade, que será usada para produzir o produto para a limpeza de 300 viaturas, 13 escritórios e 300 celas com mais de 900 presos. O condado fornecerá ao público geral frascos de spray de 1L recém-fabricados de hipoclorito de sódio para uso doméstico.

De Nora, an Italian multinational headquartered in Milan, is a global leader of electrochlorination, water disinfection and water filtration technologies with offices around the world, including in Sugar Land, Fort Bend County, the hub for the De Nora global electrochlorination business.

"Há quase 100 anos, Oronzio De Nora, fundador da empresa, descobriu os efeitos positivos da produção de cloro no local através da eletrólise de uma solução salina simples", comentou Paolo Dellachà, CEO da De Nora."Hoje, De Nora se orgulha por continuar o legado de Oronzio, apoiando nossas comunidades durante esse período de incerteza. Estamos apoiando nossas comunidades locais, fornecendo geradores de alvejante no local na Itália, China, Cingapura e Japão. Estamos honrados em poder apoiar rapidamente nossos vizinhos em Fort Bend."

Mirka Wilderer, CEO da De Nora Water Technologies confirmou: "Estou orgulhoso de como nossa equipe fez todos os esforços para responder a uma situação desafiadora tão rapidamente. Agora estamos preparados para expandir essa parceria para outras comunidades com o desenvolvimento de pequenos sistemas de ponto de uso e uma frota de unidades móveis que podem ser prontamente mobilizadas para descentralizar a produção de alvejante e garantir que pequenas e grandes comunidades possam ser autossuficientes."

Luiz Guimarães, Gerente Comercial da De Nora Brasil, acrescentou: "Temos total capacidade de fabricar e fornecer estes sistemas direto de nossa unidade de Sorocaba/SP. Algumas conversas com prefeituras, governos de estado e até do ministério da saúde estão em curso para avaliar a possibilidade de replicarmos modelos semelhantes".

A unidade ClorTec está estacionada na Gus Academy, no escritório do xerife do condado de Fort Bend, 1840 Richmond Parkway, Richmond, TX. Os moradores podem buscar seu frasco e spray de hipoclorito de sódio diluído a partir de sexta-feira, 20 de março.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200323005638/pt/

Fran House, De Nora fran.house@denora.com +44 (0)7846 610 079

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.