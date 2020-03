Comunicado do Business Wire :CloudBlue

A CloudBlue, empresa da Ingram Micro, anunciou hoje a mais nova atualização do CloudBlue Connect, uma plataforma única de automação de catálogos e canais.

Com a rápida proliferação de produtos, canais, marketplaces e clientes, a CloudBlue ajuda as empresas a atingirem suas metas atuais e, ao mesmo tempo, se transformarem para oportunidades futuras ao agilizar o acesso ao mercado e a obtenção de receita para todos os produtos, em todos os canais.

"A mais recente versão do CloudBlue Connect proporciona ainda mais eficiência operacional e capacidade de escala aos clientes para que ampliem seus negócios com mais facilidade", afirmou Tarik Faouzi, vice-presidente da CloudBlue. "Nossa principal missão é ajudar os clientes a acelerarem seu acesso ao mercado e obtenção de receita com mais automação empresarial e inovação contínua."

A nova edição do CloudBlue Connect (versão 19) conta com um plugin pronto para uso na plataforma Zapier, uma plataforma web de automação de processos. Com isso, fornecedores e seus vendedores obtêm maior capacidade para se comunicar e automatizar processos com milhares de aplicativos, e tudo sem nenhum esforço de desenvolvimento, gerando oportunidades ilimitadas para novos tipos de integração.

Outro importante recurso é o novo módulo de assinaturas. Muito solicitado pelos clientes, ele permite que fornecedores e seus vendedores vejam suas respectivas assinaturas recorrentes em um painel consolidado. E o CloudBlue Connect pode agora enviar solicitações de cobrança automatizada para assinaturas recorrentes em momentos de renovação, o que beneficia organizações com sistemas de comércio já implementados e incapazes de iniciar de modo automatizado essas solicitações de cobranças recorrentes.

Além do plugin para o Zapier e o módulo de assinaturas, a nova versão oferece outros recursos:

-- Maior compatibilidade com produtos à base de uso: a capacidade de adicionar produtos que requerem relatórios de uso complexos.

-- Validação e reserva de carrinho de compras: é possível validar automaticamente a quantidade disponível e as reservas de um produto antes de fechar a compra.

-- Definição unificada de produtos: os vendedores podem definir os produtos mais especificamente em uma única interface, e os fornecedores podem encontrar todas as informações relativas aos produtos em um só lugar.

-- Definição ampliada de SKU: os vendedores podem criar uma hierarquia de SKU detalhada para que os fornecedores compreendam melhor seu portfólio de modo a definir roteiros mais claros de pacote, vendas incrementais e vendas cruzadas.

"Desenvolvemos essas melhorias como parte de nossa estratégia de longo prazo para o CloudBlue Connect e como uma resposta à avaliação de nossos clientes", explicou Faouzi. "As empresas vêm sendo cada vez mais afetadas pelo clima atual e pela necessidade de maior flexibilidade operacional, e nossos recursos digitais e de nuvem permitem que elas vislumbrem além das formas tradicionais de trabalho para atuarem de qualquer lugar com a maior eficiência possível."

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado IDC, as organizações perdem anualmente 20% a 30% de receita devido a processos ineficientes. A CloudBlue supera os desafios enfrentados pelas empresas na era da proliferação com soluções eficientes que levam os clientes ao mercado mais rapidamente sem grandes investimentos e sacrifícios de receita.

Sobre a CloudBlue

A CloudBlue oferece uma plataforma de hiperescala com produtos e serviços de hipercrescimento que permite aos fornecedores lançarem e gerenciarem um marketplace omniproduto, multicamada e multicanal. Com a CloudBlue, os fornecedores podem acessar e capitalizar em um ecossistema hiperconectado de mais de 200 vendedores de grande aceitação no mercado, mais de 200 marcas líderes e mais de 80 mil parceiros no mundo todo. Muitos dos fornecedores de software e SaaS, provedores de serviços digitais, fabricantes e distribuidores de tecnologia, provedores de serviços gerenciados e revendedores de valor agregado mais conhecidos no mundo confiam nas plataformas líderes CloudBlue Commerce e CloudBlue Connect da CloudBlue para automatizar, agregar e comercializar seus próprios serviços de nuvem e os serviços de terceiros. A CloudBlue equipa mais de 200 marketplaces de nuvem dos maiores fornecedores do mundo, que representam coletivamente mais de 30 milhões de assinaturas empresariais na nuvem.

