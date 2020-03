Comunicado do Business Wire :Everbridge, Inc.

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder global em gestão de eventos críticos (CEM) (critical event management), anunciou hoje que a empresa lançou o COVID-19 Shield, um novo conjunto de Soluções de proteção ao coronavírus projetado para proteger a segurança de funcionários e clientes, manter operações comerciais, proteger cadeias de suprimento, reduzir custos e responsabilidades decorrentes do impacto da pandemia global de coronavírus. . Com base em 18 anos de experiência no gerenciamento de crises, os pacotes de uso específico da Everbridge atenuam o impacto do coronavírus, alavancando a plataforma CEM, líder do setor, usada por mais de 5.000 empresas em todo o mundo, para ajudar as organizações a identificar seus riscos, proteger sua força de trabalho e gerenciar interrupções em suas operações e cadeia de suprimentos. Devido à rápida propagação do surto, a Everbridge oferece um pacote de implantação rápida para governos, empresas, e entidades de saúde para implementar as soluções COVID-19 Shield em menos de 48 horas.

O COVID-19 Shield oferece três novas soluções criativas para ajudar as organizações. As ofertas individuais incluem Conheça seus Riscos através de alertas COVID-19 correlacionados às localizações de uma organização. Esta solução oferece Relatórios de situação pandêmica desenvolvidos a partir do maior banco de dados vetado de dados de riscos do mundo, extraídos da análise de aprendizagem de máquinas de mais de 22.000 fontes de dados de mais de 175 países e validados por uma equipe de analistas que monitoram fontes locais verificadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A inteligência em tempo real inclui estatísticas de casos, avisos de viagem, encerramentos e impactos na cadeia de suprimentos, tudo automaticamente correlacionado com as pessoas e ativos afetados de uma empresa.

Em segundo lugar, o COVID-19 Shield oferece Proteja seus Funcionários para gerenciar planos de resposta críticos e automatizar as comunicações com pessoas afetadas, respondentes, líderes e outras partes interessadas. Proteja seus Funcionários correlaciona um registro especializado de ameaças desenvolvido pela Everbridge sobre incidências do coronavírus com os locais previamente visitados, última localização conhecida e esperada de pessoas, para ajudar as empresas a entender os riscos para sua organização e a tomar as medidas apropriadas. Inclui modelos de mensagens personalizadas para coronavírus prontas para uso para alertas de saúde, proibições de viagens, diretivas de trabalho em casa e verificações regulares de bem-estar. As organizações também podem estabelecer Zonas de Ocorrências de Alto Risco e enviar instruções quando alguém entrar nessas áreas.

Em terceiro lugar, o COVID-19 Shieldajuda a Proteger suas operações e cadeias de suprimentos correlacionando automaticamente os alertas aos ativos físicos, incluindo escritórios e instalações, fábricas de produção, fornecedores e rotas da cadeia de suprimentos, além das pessoas. Proteja suas Operaçõesidentifica potenciais impactos para seus ativos e recursos de produção, bem como para seus fornecedores e rotas de distribuição, automatiza o início de procedimentos operacionais padrão para resolver rapidamente problemas e gera relatórios de status em tempo real sobre as principais tarefas de remediação e recuperação. Além disso, a oferta reduz a responsabilidade através de trilhas de auditoria completas e relatórios pós-atividade. Ao ganhar mais tempo e um quadro mais completo para agir, Proteja suas Operaçõespossibilita que as equipes de gestão sejam mais proativas na mitigação das consequências do coronavírus.

Os pacotes COVID-19 Shieldtambém fornecem acesso à Rede Privada de Partilha de Dados da Everbridge, que permite aos clientes compartilhar informações de forma pública ou privada. Uma empresa, por exemplo, pode compartilhar informações com agências governamentais locais e instalações de saúde para obter mais informações sobre a situação local e coordenar melhor as atividades de resposta.

"Estar à frente do coronavírus continua a ser um grande desafio para governos, empresas e sistemas de saúde em todo o mundo", disse Claudia Dent, vice-presidente sênior de marketing de produtos da Everbridge. "A Everbridge trabalha com milhares de organizações para ajudá-las a proteger seus funcionários e suas operações. Em apenas uma semana, nossos clientes enviaram mais de 30 milhões de comunicações de coronavírus utilizando nossa plataforma, uma prova da necessidade de informações precisas e em tempo real em uma situação de rápida evolução."

"As organizações em todo o mundo encontraram uma necessidade contínua de informações e conhecimentos relevantes que sejam acionáveis e possam ser rapidamente implantadas para proteger seus funcionários, operações e cadeias de suprimento dos impactos do coronavírus", disse Rebecca Scorzato, sócia da consultoria líder especializada em riscos, Control Risks. "Como líder da gestão de eventos críticos (CEM) há quase 20 anos, a Everbridge está numa posição única para atender a essa necessidade e fornecer informações altamente relevantes para ajudar a entender e atenuar os impactos desse surto global."

Nas últimas semanas, a Everbridge lançou uma série de ações para lidar com o coronavírus, incluindo o fornecimento de atualizações diárias sobre seu Centro de Preparação para o Coronavírus, produzindo kits de preparação a partir de sua experiência de trabalho com clientes em emergências médicas anteriores, hospedando webinars com especialistas em preparação para pandemias, e trabalhando com os clientes para garantir que suas implantações estejam prontas para o aumento da atividade relacionada ao vírus.

A Everbridge aproveitou a sua experiência profunda e global na gestão de eventos críticos para reunir os recursos relacionados ao coronavírus. A plataforma CEM atinge mais de 550 milhões de pessoas em todo o mundo, ao mesmo tempo que serve as principais empresas do F500 e também serve cidades, estados, e países inteiros. A Everbridge foi selecionada por oito países, vários estados na Índia, e vários estados nos Estados Unidos para proteger as populações.

Sobre a Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) é uma empresa global de software que fornece aplicativos corporativos que automatizam e aceleram a resposta operacional das organizações a eventos críticos, a fim de manter as pessoas seguras e os negócios funcionando. Durante ameaças à segurança pública, como situações de atiradores ativos, ataques terroristas ou condições climáticas severas, além de eventos comerciais críticos, como interrupções de TI, ataques cibernéticos ou outros incidentes, como recalls de produtos ou interrupções na cadeia de suprimentos, mais de 5.000 clientes globais confiam no plataforma de gerenciamento de eventos críticos da empresa para agregar e avaliar dados de ameaças de maneira rápida e confiável, localizar pessoas em risco e respondedores capazes de ajudar, automatizar a execução de processos de comunicação predefinidos através da entrega segura para mais de 100 dispositivos de comunicação diferentes e acompanhar o progresso na execução planos de resposta. A plataforma da empresa enviou mais de 3,5 bilhões de mensagens em 2019 e oferece a capacidade de atingir mais de 550 milhões de pessoas em mais de 200 países e territórios, incluindo toda a população móvel em escala nacional na Austrália, Grécia, Islândia, países Baixos, Peru, Singapura, Suécia, e vários dos maiores estados da Índia. As aplicações de comunicação crítica e segurança corporativa da empresa incluem Mass Notification (Notificação em Massa), Incident Management (Gestão de Incidentes), Safety Connection? (Conexão Segura), IT Alerting (Alerta de TI), Visual Command Center® (Centro de Comando Visual), Public Warning (Alerta Público), Crisis Management (Gestão de Crises), Community Engagement? (Compromisso com a Comunidade) e Secure Messaging (Troca Segura de Mensagens). A Everbridge atende oito das 10 maiores cidades dos EUA, nove dos 10 maiores bancos de investimento dos EUA, 47 dos 50 aeroportos mais movimentados da América do Norte, nove das 10 maiores empresas de consultoria globais, sete das 10 maiores montadoras de automóveis do mundo, todas as 4 das maiores empresas de contabilidade global, nove dos 10 maiores provedores de assistência médica com sede nos EUA e seis das 10 maiores empresas de tecnologia do mundo. A Everbridge está sediada em Boston e Los Angeles, com escritórios adicionais em Lansing, São Francisco, Abu Dhabi, Pequim, Bangalore, Calcutá, Londres, Munique, Nova York, Oslo, Cingapura, Estocolmo e Tilburg. Para mais informações, acesse www.everbridge.com, leia o blog da empresa, e siga o LinkedIn, Twitter, e Facebook.

Linguagem de advertência relativa a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995, incluindo, entre outras, declarações sobre a oportunidade prevista e tendências de crescimento em nossas comunicações críticas e aplicações de segurança corporativa e nossos negócios em geral, nossa oportunidade de mercado, nossas expectativas em relação às vendas de nossos produtos, nosso objetivo de manter a liderança no mercado e estender os mercados em que competimos pelos clientes e impacto previsto nos resultados financeiros. Essas declarações prospectivas são feitas na data deste comunicado de imprensa e foram baseadas nas expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais, bem como nas crenças e premissas da administração. Palavras como "espera", "antecipa", "deve", "acredita", "meta", "projeto", "metas", "estimativa", "potencial", "previsão", "pode", "irá", "pretende", variações desses termos ou o negativo desses termos e expressões semelhantes destinam-se a identificar essas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais envolvem fatores ou circunstâncias que estão além do nosso controle. Nossos resultados reais podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando a: capacidade de nossos produtos e serviços de executar conforme o planejado e atender às expectativas de nossos clientes; nossa capacidade de atrair novos clientes e reter e aumentar as vendas para clientes existentes; nossa capacidade de aumentar as vendas de nosso aplicativo de Notificação em Massa e / ou a capacidade de aumentar as vendas de nossos outros aplicativos; desenvolvimentos no mercado de comunicações críticas direcionadas e contextualmente relevantes ou o ambiente regulatório associado; nossas estimativas de oportunidade de mercado e previsões de crescimento de mercado podem ser imprecisas; não temos sido lucrativos de forma consistente historicamente e não podemos alcançar ou manter a lucratividade no futuro; os longos e imprevisíveis ciclos de vendas para novos clientes; a natureza de nossos negócios nos expõe a riscos de responsabilidade inerentes; nossa capacidade de atrair, integrar e reter pessoal qualificado; nossa capacidade de integrar com sucesso negócios e ativos que possamos adquirir; nossa capacidade de manter relacionamentos bem-sucedidos com nossos parceiros de canal e parceiros de tecnologia; nossa capacidade de gerenciar nosso crescimento efetivamente; nossa capacidade de responder a pressões competitivas; responsabilidade potencial relacionada à privacidade e segurança de informações de identificação pessoal; nossa capacidade de proteger nossos direitos de propriedade intelectual e outros riscos detalhados em nossos fatores de risco discutidos nos arquivos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC"), incluindo, entre outros, nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 arquivado na SEC em 28 de fevereiro de 2020. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa representam nossos pontos de vista na data deste comunicado de imprensa. Não assumimos nenhuma intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas representativas de nossos pontos de vista em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa.

Todos os produtos Everbridge são marcas comerciais da Everbridge, Inc. nos EUA e em outros países. Todos os outros nomes de produtos ou empresas mencionados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

