A pandemia do novo coronavírus matou mais de 15.000 pessoas no mundo, de acordo com um balanço da AFP a partir de dados oficiais nesta segunda-feira às 11h00 GMT (8h00 de Brasília).

No total foram registradas 15.189 mortes, a maioria na Europa (9.197). Com 5.476 vítimas fatais, a Itália é o país mais afetado, à frente da China (3.270), foco inicial de contágio, e Espanha (2.182).