Trump: se China tivesse avisado mais cedo, teríamos salvado muitas vidas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que se a China tivesse avisado mais cedo sobre o surto do novo coronavírus, "seria possível salvar muitas vidas". "A China deveria ter nos dito 3 meses antes que isso era um problema", disse.



Segundo disse Trump: "Queríamos enviar especialistas à China, mas recusaram, talvez por orgulho". O presidente também anunciou que o país "comprou muitos produtos agropecuários dos EUA".



O presidente americano ainda anunciou que o país está "aberto para ajudar outros países, inclusive a Coreia do Norte e Irã". Trump também afirmou que "testes simples e rápidos (para ajudar outros países) estão quase prontos". Conforme disse Trump, o teste para o novo coronavírus será feito nos Estados Unidos em todas as pessoas sintomáticas "inclusive as que estão ilegais" no país.