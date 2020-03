Primeiras reuniões entre governo afegão e talibãs sobre troca de prisioneiros

O governo afegão e os talibãs se reuniram pela primeira vez neste domingo para discutir os termos de possíveis trocas de prisioneiros, através de videoconferência, anunciou o enviado dos Estados Unidos Zalmay Khalilzad.

"Hoje, os Estados Unidos e o Catar iniciaram as primeiras discussões técnicas entre o governo afegão e os talibãs sobre a libertação de prisioneiros, usando o sistema de videoconferência do Skype", escreveu Khalilzad no Twitter.

A troca de prisioneiros, prevista no acordo firmado entre os Estados Unidos e os talibãs, que ainda não teve nenhum efeito prático, ganhou "urgência" pela disseminação do novo coronavírus e deve ser realizada "o mais rápido possível", alertou na quarta-feira o enviado americano.

O acordo histórico assinado em Doha pelos Estados Unidos e pelos talibãs previa a libertação de até 5 mil rebeldes detidos por Cabul e até mil membros das forças afegãs capturados por insurgentes, e isso antes de 10 de março, data prevista para o início de negociações inter-afegãs.

Mas o governo de Cabul, que não estava envolvido nas negociações, inicialmente se recusou a libertar rebeldes. Em seguida aceitou, mas progressivamente e condicionalmente.

Como os talibãs rejeitaram essa opção, as negociações entre as partes afegãs ainda não começaram.

O acordo de Doha prevê uma retirada total das forças americanas e estrangeiras em 14 meses, cuja primeira etapa já começou.

Em troca, os talibãs assumiram compromissos na luta contra o terrorismo e prometeu negociar diretamente com Cabul pela primeira vez.