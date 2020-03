Cingapura fecha fronteiras, após duas mortes por COVID-19; Colômbia tem 1ª morte

Cingapura informou neste domingo fechará totalmente suas fronteiras a partir de terça-feira após o registro das duas primeiras mortes causadas pelo novo coronavírus (COVID-19).



A cidade-estado baniu visitantes de vários países e exigiu que todos os visitantes de curto prazo fiquem em quarentena residencial durante 14 dias. Cingapura, que tem quase 6 milhões de pessoas, registrou 432 casos até agora.



Enquanto isso, a capital da Colômbia, Bogotá, registrou a primeira morte causada pelo COVID-19, um motorista que teve contato com turistas da Itália. Segundo o Ministério da Saúde, o homem tinha problemas de saúde anteriores, incluindo diabetes não tratada.



O Presidente colombiano, Ivan Duque, proibiu a entrada de todos os estrangeiros não residentes no

país e decretou uma quarentena obrigatória a partir de terça-feira. A Colômbia confirmou 210 casos do coronavírus.



Fonte: Associated Press