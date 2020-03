Ásia registra segunda onda de contágios por coronavírus

Da famosa praia de Bondi, na Austrália, às ruas de Nova Delhi, as autoridades de toda a Ásia intensificaram os esforços neste fim de semana para conter a disseminação do coronavírus, depois que uma segunda onda de infecções atingiu regiões onde acreditava-se que a pandemia estava sob controle.

A segunda onda de infecções deve-se, principalmente, às pessoas que retornaram do exterior.

Singapura, uma cidade-Estado densamente povoada, proibiu a entrada de visitantes de curta estadia, depois que uma onda de casos importados elevou o número total de infecções para 432.

Em Hong Kong, onde parecia que o pior havia passado, o número de infectados quase dobrou na semana passada, após o retorno de muitas pessoas ao território.

Vários países adotaram medidas para restringir os deslocamentos, como a Malásia, que enviou seu Exército para impor o confinamento da população.

Na Ásia, mais de 95.000 casos foram registrados, ou seja, um terço do número total de infecções por Covid-19 em todo o mundo, segundo uma contagem realizada pela AFP.

Fora da China, onde mais de 80.000 pessoas foram infectadas desde o primeiro caso do novo coronavírus em Wuhan, em dezembro passado, a Coreia do Sul é o país mais atingido da Ásia, com mais de 8.500 casos.

Na China, o número de casos diminuiu nas últimas semanas, mas em outros países, tem aumentado.

- Forte aumento na Tailândia -

A Tailândia registrou um aumento repentino neste domingo, com 188 novos casos, levantando dúvidas sobre os números relatados por seus vizinhos, Mianmar e Laos, que não confirmaram nenhum caso.

O reino do Sudeste Asiático contabiliza agora 599 casos declarados, contra 114 em 15 de março.

Essa clara deterioração da situação levou o governo a tomar uma série de medidas.

Após o fechamento das escolas, instalações esportivas, bares e outros locais de entretenimento em Bangcoc, as autoridades decidiram fechar até 12 de abril os inúmeros shopping centers da cidade, além de salões de beleza, entre outros lugares.

A Austrália, que fechou suas fronteiras para não residentes e estrangeiros, tem 1.300 casos em seu território e pediu a seus cidadãos que evitassem se deslocar dentro do país.

Por sua vez, o Paquistão, onde haveria 300 casos de coronavírus, suspendeu todos os seus voos internacionais.

Milhões de indianos foram submetidos neste domingo a um toque de recolher nacional, em caráter experimental, para combater a pandemia, que já causou mais de 13.000 mortes em todo o mundo.

O país, de 1,3 bilhão de habitantes, aumentou os testes de detecção e acredita-se que o número de casos, atualmente 320, esteja subvalorizado.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) instou os países do Sudeste Asiático a travar uma luta "violenta" contra a epidemia, temendo que acabe por colapsar os sistemas de saúde muito deficitários.