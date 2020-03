Austrália anuncia novo pacote de estímulo de US$ 38,2 bilhões

O governo australiano anunciou um pacote de US$ 38,2 bilhões em medidas para mitigar os impactos da pandemia de coronavírus sobre a economia do país. Com as novas ações, o total de estímulos passa a somar US$ 109,6 bilhões, o equivalente a 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB) australiano.



A nova rodada de estímulos inclui US$ 8,2 bilhões para a assistência social e US$ 18,5 bilhões em assistência para pequenas e médias empresas, com pagamentos entre US$ 11,6 mil e US$ 58 mil para manter o fluxo de caixa e os salários de empregados.



"Queremos ajudar empresas a continuar o melhor que puderem por quanto tempo puderem, ou a pausar em vez de fechar os negócios", disse o primeiro-ministro da Austrália, que também ampliou a recomendação para que pessoas não realizem viagens não essenciais.



O primeiro-ministro disse que o gabinete de líderes nacionais e de Estados se reuniria neste domingo para discutir o endurecimento de medidas de distanciamento social, depois de o governo de Nova Gales do Sul ter sido forçado a fechar a Bondi Beach, em Sydney.



O governo federal vai servir como fiador de 50% dos novos empréstimos bancários para pequenas e médias empresas, com foco de garantir US$ 23,2 bilhões em crédito. Indivíduos atingidos financeiramente pela crise também poderão sacar até US$ 11,6 mil da previdência.