Paulo Dybala dá positivo para coronavírus

O atacante argentino Paulo Dybala testou positivo para o novo coronavírus, como já havia acontecido com outros dois jogadores da Juventus, Daniele Rugani e o francês Blaise Matuidi, anunciaram neste sábado (21) o atleta e o clube italiano.

"Olá a todos. Só queria informá-los que recebemos o resultado do teste Covid-19 e que Oriana (Sabatini, namorada de Dybala) e eu demos positivo. Felizmente, estamos perfeitamente bem. Obrigado pelas mensagens", escreveu a estrela argentina em sua conta no Twitter.

"Ele está bem e é assintomático", explicou a Juventus em comunicado, lembrando que Dybala "já estava em isolamento voluntário em casa" desde 11 de março.

"Ele continuará sendo monitorado e ficará no mesmo regime", escreveu o clube de Turim.

Em 11 de março, o zagueiro da Juventus Daniele Rugani se tornou o primeiro jogador da 1ª divisão do Campeonato Italiano a testar positivo para o coronavírus, particularmente letal na Itália, onde já deixou cerca de 5.000 mortos.

Uma dezena de outros jogadores do Campeonato Italiano foram dando positivo nos testes em seguida, como o campeão do mundo com a França Blaise Matuidi, que também joga na Juventus.

Diversos jogadores da Juventus (Higuaín, Khedira, Pjanic e Douglas Costa) deixaram nesta semana a Itália e o "isolamento voluntário", o que causou certa polêmica no país.