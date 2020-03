Comunicado do Business Wire :Dental Monitoring

Smile Doctors, a maior DSO ('Dental Support Organization' - Organização de Suporte Dental) ortodôntica dos EUA , com mais de 220 locais em 17 estados, assinou um contrato com a Dental Monitoring para usar seu conjunto de soluções de monitoramento remoto com inteligência artificial para fornecer acesso e conveniência aos pacientes com liderança no setor. É importante ressaltar que a parceria original acordada após vários meses de testes e pilotos foi ampliada e acelerada para incluir todos os pacientes elegíveis com efeito imediato nesta semana, devido à situação nacional do Coronavírus. Assim, todos os pacientes elegíveis da Smile Doctors poderão iniciar ou continuar seu tratamento remotamente com a Dental Monitoring.

A Dental Monitoring fornecerá acesso e treinamento a todas as clínicas ortodontistas especializadas da Smile Doctors em todo o país para todos os produtos DM, incluindo SmileMate, Vision e Dental Monitoring.

-- O SmileMate permite consultas virtuais com possíveis novos pacientes em casa, oferecendo uma avaliação quase instantânea da saúde bucal mediante fotos tiradas com o próprio smartphone do paciente.

-- O Vision usa a IA para produzir em segundos uma simulação instantânea do rosto do paciente com diferentes aparelhos ortodônticos e também gera uma simulação avançada de sorrisos pós-tratamento, ao utilizar detalhes reais dos dentes e gengivas do paciente e ajudar o paciente a escolher seu tratamento com mais confiança.

-- O Dental Monitoring usa a IA para permitir que o médico monitore remotamente o progresso do tratamento do paciente por meio de fotos tiradas pelo paciente usando o aplicativo DM em seu próprio smartphone, com uma DM ScanBox. A solução de monitoramento odontológico permite a comunicação em tempo real entre a equipe do médico e o paciente.

Comentando sobre o contrato, o Diretor Executivo da Smile Doctors, J. Hedrick, explicou: "Estou muito satisfeito por ter alcançado esta parceria com a Dental Monitoring, tendo a certeza de que será de extremo benefício a todos os nossos pacientes. A tecnologia de IA da Dental Monitoring e a experiência do usuário paciente são incomparáveis e elevaram a odontologia às expectativas dos pacientes no mundo digital. A recepção inicial da equipe clínica e dos pacientes em nossos pilotos foi extremamente positiva e acreditamos que com a Smile Doctors temos um diferencial exclusivo em nossa oferta a nossos pacientes."

O Diretor Executivo e Co-Fundador da Dental Monitoring, Philippe Salah, acrescentou: "A Smile Doctors para nós é a parceria ideal à medida que aceleramos nosso crescimento nos EUA. Estabelecemos uma verdadeira parceria em que ajudaremos a Smile Doctors a utilizar totalmente o conjunto completo de produtos DM. Permitimos que seus ortodontistas atendam às necessidades de novos pacientes, permitam que mais deles comprovem o tratamento e depois monitorem o progresso do tratamento com eficiência, com uso de nosso mecanismo de IA de propriedade da DM."

Quanto à aceleração da parceria devido à atual crise do Coronavírus, J. Hedrick disse: "Decidimos acelerar nossa implementação de DM com todo dedicação em toda a nossa rede a fim de garantir que poderíamos continuar atendendo nossos pacientes com os melhores cuidados clínicos. A Dental Monitoring tem sido uma parceria exclusiva e essencial para nós, sendo que estamos animados por lançar este serviço com tal velocidade em resposta à crise. Sou grato a Philippe e à equipe DM por realmente trabalhar lado a lado conosco 24 horas / 7 dias por semana, no interesse de nossos pacientes."

Sobre a Dental Monitoring (www.dental-monitoring.com)

Fundada em 2015 por Philippe Salah, a Dental Monitoring é a primeira empresa baseada em IA a atender às necessidades dos profissionais de odontologia. O conjunto de software DM foi projetado para satisfazer às necessidades dos profissionais de odontologia durante toda a jornada do paciente: antes do tratamento para aumentar o envolvimento do paciente, durante o tratamento para melhorar a qualidade dos cuidados prestados pelo médico e após o tratamento para garantir a estabilidade do tratamento resultante. Atualmente, a empresa opera na Europa, EUA e Ásia-Pacífico. Emprega uma equipe de cerca de 250 funcionários em seus 5 escritórios localizados em Paris, Austin, Londres, Hong Kong e Sydney. Para mais informações, acesse www.dental-monitoring.com.

Sobre a Smile Doctors, LLC (www.smiledoctors.com)

Smile Doctors, LLC é a maior organização de suporte odontológico ortodôntico, com mais de 200 consultórios afiliados em 17 estados. Com sede em Georgetown, TX, e fundada pelo Dr. Scott Law, Scotte Hudsmith, Dra. Dana Fender e Dr. Greg Goggans, a Smile Doctors se concentra exclusivamente no desenvolvimento e crescimento de práticas ortodônticas afiliadas. Os ortodontistas podem se concentrar no atendimento ao paciente enquanto recebem o apoio de profissionais experientes e comprometidos com o crescimento e o sucesso de suas práticas. O suporte fornecido pela Smile Doctors inclui serviços relacionados a operações, contabilidade, marketing e ciclo de receita. Para mais informações, acesse www.smiledoctors.com.

