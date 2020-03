Comunicado do Business Wire :Bacardi Corporation

Uma mudança na produção da Bacardi na maior destilaria mundial de rum de alta categoria está ajudando a suprir etanol para produzir os tão necessários desinfetantes para as mãos, que apresentam uma elevada demanda devido à COVID-19. A destilaria da Bacardi Corporation em Cataño, Porto Rico, onde são produzidos mais de 80% dos runs da empresa, realizou uma parceria com a fabricante porto-riquenha Olein Refinery para fornecer matérias-primas que permitirão a produção de mais de 1,7 milhão de unidades de desinfetante para as mãos com 10 onças de volume. Com 70% de álcool em sua composição, esses produtos seguem as recomendações da Organização Mundial da Saúde para conter a disseminação do coronavírus.

Mais de meio milhão das unidades de desinfetante para as mãos de 10 onças produzidas em parceria com a Bacardi serão doadas a comunidades locais. No início de hoje, a Bacardi começou a distribuir os desinfetantes para as mãos gratuitos produzidos com o etanol fornecido por sua destilaria - juntamente com desinfetantes fabricados pela Olein - a trabalhadores do Serviço Postal dos Estados Unidos, bombeiros e policiais. A empresa planeja ampliar a distribuição na semana que vem a organizações sem fins lucrativos, entre elas, a Fondos Unidos (United Way). Além disso, os funcionários e prestadores de serviços da Bacardi receberam o produto gratuitamente, pois a saúde e a segurança das pessoas é sempre a maior prioridade dessa empresa de propriedade familiar.

"Esta é uma empresa familiar, e sabemos o que significa cuidar de uma comunidade com necessidades", afirmou Jose Class, vice-presidente de cadeia de abastecimento e fabricação da Bacardi América Latina e Caribe. "Ao longo dos 158 anos de história da Bacardi, lidamos com diversos períodos desafiadores e aprendemos que a resiliência, o otimismo e a comunidade são os fatores que nos tornam mais fortes."

A mudança provisória na produção começou em 17 de março e continuará segundo a necessidade. Essa ação emergencial não interromperá a produção nem o abastecimento do rum BACARDÍ, o mais premiado do mundo.

"Somos profundamente gratos à Bacardi por ajustar sua produção com o objetivo de nos fornecer a matéria-prima que permite ampliar a produção dos desinfetantes de que precisamos para ajudar a manter os porto-riquenhos seguros", declarou Jorge González, presidente da Olein Refinery.

A responsabilidade corporativa sempre foi uma prioridade para a Bacardi. Don Facundo Bacardí Massó, fundador da empresa e criador do rum BACARDÍ, deu início a essa tradição em 1862, quando se ofereceu como voluntário para chefiar a organização do alívio ao desastre em Santiago de Cuba, sua cidade natal, depois de um terremoto devastador. Desde então, a família Bacardí e sua empresa mantêm esse compromisso de ajudar em períodos de necessidade. Após o impacto devastador do furacão Dorian nas Bahamas, foi doado US$ 1 milhão em dinheiro e outras formas de assistência para os esforços de socorro e recuperação de desastres. Em 2017, após a destruição imposta pelos furacões Maria e Irma, além de terremotos no México, a Bacardi se comprometeu com US$ 3 milhões para os esforços de socorro em Porto Rico, Flórida (Estados Unidos), Caribe, México e Bahamas. Nos últimos anos, a Bacardi também fez doações para ajudar as organizações que apoiam as iniciativas de socorro no Sudeste Asiático, China, Austrália, Itália, Haiti, Cuba, Brasil, Chile e Estados Unidos.

