Sean Payton, técnico do New Orleans Saints é primeiro caso de coronavírus na NFL

Sean Payton, técnico do New Orleans Saints, testou positivo para Covid-19, tornando-se o primeiro caso de contágio conhecido na American Football League (NFL), divulgado nesta quinta-feira pela rede ESPN, que conversou com o técnico.

Payton explicou à ESPN que no domingo ele começou a se sentir mal e no dia seguinte ao teste, cujo resultado positivo ele conheceu nesta quinta-feira.

O técnico de 56 anos esclareceu que está isolado em casa, com fadiga, mas sem sofrer febre ou tosse.

Payton disse estar "otimista em uma recuperação completa" e enfatizou que divulgou rapidamente seu caso para apoiar o apelo das autoridades de que as pessoas ajam com responsabilidade e fiquem em casa para conter a epidemia.

"Tive a sorte de estar entre a minoria, sem os graves efeitos colaterais que alguns apresentam", disse Payton à ESPN. "Os jovens sentem que podem lidar com a doença, mas podem repassar a alguém que não pode enfrentá-la, então, todos nós temos que fazer a nossa parte".

A temporada da NFL terminou no dia 2 de fevereiro com a celebração do Super Bowl. As ligas de basquete (NBA) e hóquei no gelo (NHL), por outro lado, tiveram que suspender abruptamente suas temporadas na semana passada por causa da pandemia.

No momento, os jogadores da NFL estão de férias enquanto a atividade é agitada nos escritórios de advocacia devido ao período de negociações livres.

Quatro equipes da NBA (Utah Jazz, Detroit Pistons, Brooklyn Nets e Denver Nuggets) relataram oito casos de Covid-19 até agora, embora o Nuggets não tenha detalhado se o membro de sua organização infectada é um jogador.

Na NHL, os Ottawa Senators informaram na terça-feira que um de seus jogadores, que tampouco foi identificado, também contraiu a doença.