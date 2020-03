As principais Bolsas europeias iniciaram a quinta-feira com leves altas após o anúncio do Banco Central Europeu (BCE) de um plano de compra de títulos da dívida para conter o impacto econômico do novo coronavírus.

Na abertura dos mercados, o índice FTSE 100 de Londres avançava 0,40%, enquanto o índice Dax de Frankfurt progredia 0,74% e o CAC 40 de Paris 2,11%.

Milão avançava 4,53% e Madri 2,94%.