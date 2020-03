Austrália e Nova Zelândia bloqueiam entrada de não residentes

Os governos da Austrália e da Nova Zelândia anunciaram nesta quinta-feira a suspensão da entrada de pessoas não residentes no país, para reforçar as medidas destinadas a conter a propagação da pandemia de COVID-19.

"Será aplicada una proibição de viagem a não residentes e cidadãos não australianos que chegam à Austrália. Entrará em vigor às 21H00 de amanhã" (sexta-feira), anunciou o primeiro-ministro Scott Morrison.

Durante a semana, o governo australiano fez um pedido veemente aos cidadãos que evitem viagens ao exterior, mas agora adotou uma medida no sentido inverso, fechando as portas aos viajantes que não moram no país.

A Nova Zelândia também anunciou o fechamento das fronteiras para conter propagação da COVID-19.

"Admito o quanto isto é extraordinário. Em nenhum momento na história da Nova Zelândia um poder como este foi usado", disse a primeira-ministra Jacinda Ardern.

"A decisão desta quinta-feira bloqueia qualquer turista ou portador de visto temporário, como estudantes e trabalhadores temporários, de entrar na Nova Zelândia", disse Ardern.

Até o momento, no entanto, Austrália e Nova Zelândia não determinaram o fechamento das escolas nem adotaram medidas de confinamento.

A Austrália registra 642 casos confirmados de coronavírus e a Nova Zelândia 28.