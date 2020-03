Foco de coronavírus em asilo dos EUA foi provocado por funcionários

O foco de coronavírus em uma residência para idosos na região de Seattle que matou ao menos 35 pessoas e se tornou o epicentro da epidemia nos Estados Unidos foi supostamente deflagrado por empregados do asilo que trabalharam já com sintomas, revela uma investigação divulgada nesta quarta-feira.

Os falecimentos no centro de cuidados Life Care, em Kirkland, subúrbio de Seattle, respondem por quase a metade dos óbitos no estado de Washington, na fronteira com o Canadá.

Os Centros para o Controle e Prevenção de Enfermidades (CDC) identificaram "fatores que provavelmente contribuíram para a vulnerabilidade" do local.

"Membros do pessoal trabalharam quando já apresentavam sintomas" e alguns "atuaram em mais de uma instalação", o que contribuiu para o foco fatal.

A falta de equipamento de proteção, capacitação em matéria de segurança e atraso na identificação do novo coronavírus, então em propagação na Ásia, também influenciaram no aumento dos contágios, segundo a investigação.

A residência em Kirkland tem cerca de 130 residentes, todos sob cuidados intensivos, com quadros de hipertensão, problemas cardíacos, doenças renais, diabetes ou obesidade.

Ao menos 35 mortes pelo coronavírus estão relacionadas à residência para idosos em Kirkland, segundo as autoridades do condado.

Após o incidente, Life Care proibiu visitas, e os residentes e familiares passaram a se comunicar por telefone ou através de janelas de vidro.