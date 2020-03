Macron pede mais 'solidariedade financeira' na UE na luta contra Covid-19

O presidente da França, Emmanuel Macron, apoiou firmemente o plano de compra de títulos de dívida pública lançado pelo Banco Central Europeu (BCE) e pediu mais "solidariedade financeira" na zona do euro, enquanto o bloco enfrenta a pandemia da Covid-19.

"Apoio total às medidas excepcionais" adotadas pelo BCE, disse o chefe de Estado francês, que apontou que os países do bloco devem apoiar a economia "com intervenções orçamentárias e maior solidariedade financeira na zona do euro. Nossos povos e nossas economias precisam disso".

Pouco antes, o BCE havia anunciado o lançamento de um grande plano, no valor de 750 bilhões de euros, para comprar títulos de dívida pública e privada para tentar conter os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.

O Programa de Compras para Emergências Pandêmicas será temporário e entrará em vigor até que o BCE considere que "a fase crítica da Covid-19 foi superada, mas, de qualquer forma, continuará até o final deste ano", de acordo com uma declaração da instituição.

Os 19 Estados da área do euro estão ligados por um Mecanismo Europeu de Estabilidade estabelecido em resposta à crise da dívida pública do início de 2010.

Este fundo capta seus recursos no mercado de dívida pública e empresta, sob certas condições, aos países membros que enfrentam dificuldades econômicas e orçamentárias.