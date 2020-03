Conmebol estende suspensão da Libertadores até 5 de maio devido ao coronavírus

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) prorrogou até 5 de maio a suspensão dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores de América 2020 devido à pandemia do novo coronavírus, informou a entidade nesta quarta-feira.

"A Conmebol, comprometida com a prevenção da Covid-19, diante do risco de sua expansão, e em proteção aos jogadores, técnicos, delegados, árbitros, dirigentes, imprensa e torcedores, decidiu suspender os jogos da Conmebol Libertadores previamente agendados, inicialmente até 5 de maio de 2020", afirmou a entidade em um comunicado.

A Conmebol suspendeu no último dia 12 deste mês os jogos da terceira rodada da fase de grupos, marcada para os dias 17, 18 e 19, como primeira medida para enfrentar o avanço do Covid-19 no continente.

"Pedimos aos clubes que mantenham os devidos cuidados, a fim de evitar a propagação do vírus, e que sigam os protocolos de prevenção sugeridos pelas autoridades competentes", alertou a Conmebol, considerando que a situação atual exige "cooperação e responsabilidade".