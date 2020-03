Qantas suspende todos os voos internacionais

A companhia aérea australiana Qantas anunciou nesta quinta-feira que suspenderá todos os seus voos internacionais neste mês, seguindo a decisão de outra empresa aérea do país, a Virgin, que já cancelou as rotas para o exterior em razão da pandemia de coronavírus.

"Os esforços para deter a propagação do coronavírus provocaram uma queda radical na demanda, em um nível jamais visto", assinalou o diretor da Qantas, Alan Joyce.

Segundo o executivo, a Qantas poderá licenciar até 20 mil de seus 30 mil funcionários.

A medida também envolve a companhia de baixo custo Jetstar, filial da Qantas.

O grupo já havia anunciado, no início da semana, um corte de 90% nos voos para o exterior.

Mas a Qantas mantém 60% de seus voos domésticos e a Virgin Australia, 50%.

Até o momento, a Austrália já registrou mais de 700 casos confirmados de coronavírus, e o número de infectados cresce a cada dia. O país tem seis óbitos devido à pandemia.

As autoridades australianas afirmam que a maioria dos novos casos envolvem pessoas que chegaram do exterior ou mantiveram contato com elas.

Na quarta-feira, o premier Scott Morrison anunciou a iniciativa sem precedentes de orientar todos os australianos a não viajar para fora do país.