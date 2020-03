Maior estádio da Irlanda vai virar 'drive thru' para testes da Covid-19

O maior estádio da Irlanda, Croke Park, se tornará um gigante 'drive thru', onde a população da capital Dublin poderá fazer testes para o novo coronavírus sem sair do carro, anunciaram quarta-feira os serviços de saúde do país.

"O Croke Park é um dos centros de testes escolhidos no norte de Dublin", anunciou uma porta-voz do Serviço de Saúde Irlandês (HSE).

Os exames, realizados após uma convocação, começaram na terça-feira.

O estádio de 80.000 lugares está localizado no centro da capital e abriga regularmente esportes locais, como o hurling (um esporte semelhante ao hóquei em campo) e o futebol gaélico.

Assim que entrar em atividade, o local poderá atender em média oito veículos a cada 15 minutos e operará todos os dias da semana, durante 12 horas por dia.

Na Irlanda, bares, escolas e universidades estarão fechados até pelo menos 29 de março para tentar impedir a propagação do Covid-19.

O governo recomendou evitar as concentrações de mais de 100 pessoas e decretou medidas de distanciamento social, como o teletrabalho.

Na terça-feira, o primeiro-ministro Leo Varadkar alertou que 15 mil pessoas certamente seriam infectadas com o novo coronavírus até o final do mês e que a crise da saúde poderia durar até o meio do ano.

"Está calmo antes da tempestade", alertou em seu discurso por ocasião do Dia de São Patrício, feriado nacional e cujas comemorações foram canceladas em todo o país.

Até o momento, a Irlanda registrou 366 casos confirmados da Covid-19, com dois mortos, segundo dados oficiais divulgados pelas autoridades na noite desta quarta-feira.