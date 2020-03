Sindicatos e fabricantes de automóveis decidem interromper produção na América do Norte

As grandes fabricantes de automóveis americanas irão interromper temporariamente sua produção na América do Norte, à medida que o impacto econômico do coronavírus se estender ao setor, anunciou nesta quarta-feira o sindicato de trabalhadores United Auto Workers (UAW).

General Motors (GM) e Ford irão interromper suas operações em toda a América do Norte até 30 de março, anunciaram as empresas em comunicado conjunto com o UAW.

A Fiat Chrysler, terceiro membro do grupo "Big 3" - as "3 grandes" -, também havia decidido suspender a produção, segundo um porta-voz do UAW.

"A decisão de hoje é o prudente. Ao fechar e trabalhar segundo os próximos passos, protegemos os membros do UAW, suas famílias e a comunidade", disse o presidente do sindicato, Rory Gamble, em comunicado emitido com a Ford.

O novo coronavírus deve ter grande impacto na economia americana, e o governo está elaborando um plano maciço de injeção de fundos e créditos para atender a diferentes setores.