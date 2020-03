Audi e Honda suspendem operações no México por Covid-19

As montadoras Audi e Honda anunciaram nesta quarta-feira a suspensão temporária de suas operações no México, devido ao impacto econômico da pandemia do novo coronavírus.

"A situação atual gerou incertezas quanto ao fornecimento adequado de peças nas fábricas do Grupo Audi em todo o mundo", afirmou a montadora alemã em comunicado.

"A Audi México sofreu uma falta de suprimentos para a construção do Audi Q5 em San José Chiapa (estado central de Puebla)", acrescentou.

A empresa divulgou que, por esse motivo, interromperá a produção em sua fábrica no México a partir de 23 de março, bem como em suas instalações na Alemanha, Bélgica e Hungria.

No México, espera retomar as operações em 13 de abril.

Já a Honda divulgou que suspenderá as operações por seis dias a partir de 23 de março em sua fábrica de Celaya, no estado central de Guanajuato.

Até agora, o México tem 93 casos confirmados da Covid-19.