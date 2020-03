O petróleo voltou a cair nesta quarta-feira em um mercado que sofre por excesso de oferta e uma queda da demanda mundial pela crise do coronavírus.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em abril fechou a 20,37 dólares, uma forte queda de 24,4%, o menor valor desde fevereiro de 2002.

A minutos do fechamento, o Brent do mar do Norte para entrega em maio estava em 24,67 dólares, uma queda de mais de 14%, perto de um mínimo desde 2003.