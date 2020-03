Comunicado do Business Wire :DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) apresentou hoje uma solução avançada de cuidados de saúde centrados no paciente, que é uma oferta de saúde personalizável e customizada que oferece aos provedores de assistência médica a tecnologia para atender às altas expectativas dos pacientes atuais, sem sacrificar a contenção de custos e a satisfação dos médicos.

O setor de saúde enfrenta uma mudança de proporções épicas com base em valor, motivada por tendências externas importantes, como o envelhecimento da população, a proliferação de doenças crônicas, o aumento dos custos com cuidados de saúde, a carência de pessoal e a cidadania digital, o que cria pacientes mais informados. Para aumentar a experiência do paciente, melhorar os resultados individuais e criar uma população mais saudável, os líderes da área de saúde buscam novos negócios e modelos de atendimento integrados que mesclem a área de saúde e as ciências da vida, ao mesmo tempo em que capacitam pacientes e fornecedores.

Para ajudar a solucionar estes desafios, a solução DXC Patient-Centered Care fornece ferramentas avançadas de participação do paciente, que oferecem atendimento conveniente de qualquer lugar, através do telefone ou tablet, a um preço acessível. Com o apoio dos produtos de interoperabilidade, análise e segurança da DXC, a solução permite que os provedores acessem um fluxo contínuo de dados de assistência médica ao paciente, o que os ajuda a colocar o paciente em primeiro lugar durante todo o período contínuo de atendimento.

"Na era do Google e das entregas no mesmo dia da Amazon, os pacientes estão cada vez mais exigentes. Eles não tolerarão mais as esperas de meio dia pelas instruções de alta, que poderiam ser entregues em segundos através de um chatbot, ou para receber os resultados dos testes por correio tradicional, que poderiam ser visualizados imediatamente em um aplicativo móvel. Eles esperam melhor valor e comprometimentos dos prestadores de cuidados de saúde, levando o setor a passar dos modelos tradicionais de atendimento para uma jornada de cuidados de saúde centrados no paciente", disse Andrea Fiumicelli, vice-presidente e gerente geral, Cuidados de Saúde e Ciências da Vida, DXC Technology. "Nossa nova solução de cuidados de saúde centrados no paciente combina a experiência no setor da DXC e a principal tecnologia de assistência médica para equipar os provedores com soluções personalizadas, inovadoras e de assistência coordenada."

"O futuro da assistência médica conectada está centrado na colaboração e no atendimento, e os prestadores de serviços de hoje precisam encontrar maneiras inovadoras de se conectar aos pacientes dentro e além dos muros de um hospital ou clínica", disse o Dr. Michael Dahlweid, que recentemente se uniu à DXC, como o seu novo diretor médico global. "Nosso objetivo é permitir que as equipes de atendimento compartilhem informações de saúde em vários sistemas, canais, práticas médicas e infraestruturas e as agreguem em uma visão consolidada e segura do histórico de cuidados do paciente. Esse acesso pessoal aos dados de saúde em tempo real permitirá que os médicos tomem as melhores decisões possíveis para o tratamento dos pacientes. Com velocidade, escalabilidade, flexibilidade e inovação contínua, a DXC Technology prepara as empresas tradicionais de assistência médica para se tornarem grandes facilitadores da saúde digital."

O Portfólio de Cuidados de Saúde da DXC

O Patient-Centered Care (Cuidados de saúde centrados no paciente) é a mais nova solução no extenso portfólio de serviços de assistência médica da DXC, que está transformando o setor de saúde. O portfólio também inclui o:

-- DXC Open Health Connect, uma plataforma de assistência médica que ajuda a melhorar os resultados da cuidados de saúde ao criar um ecossistema conectado aos pacientes, prestadores e pagadores.

-- DXC Healthcare Cloud, uma solução com base em nuvem que reduz a complexidade e os riscos, enquanto permite que partes interessadas aprovadas acessem aplicativos e dados com segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana.

-- DXC Healthcare Security Services - pelo qual a DXC foi recentemente nomeada líder na Avaliação PEAK Matrix do Everest Group 2020 - para ajudar os provedores de serviços de saúde a identificar e responder rapidamente às ameaças, proteger os dados e a privacidade dos pacientes e gerenciar com segurança as identidades dos pacientes armazenadas no local ou na nuvem.

-- DXC Health360?, uma solução com base em nuvem que permite aos fornecedores e pagadores personalizar experiências de atendimento, oferecer qualidade e aumentar a fidelidade do cliente a um custo menor.

-- DXC Life Sciences solutions, que proporciona às empresas de ciências da vida - incluindo todas as 12 empresas farmacêuticas da Fortune 500 dos EUA - as ferramentas necessárias para acelerar a inovação, aprimorar a eficiência operacional e reduzir o tempo de colocação no mercado de novas terapias, dispositivos e medicamentos.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda as empresas globais a executar sistemas e operações extremamente importantes, ao mesmo tempo que moderniza a área de TI, otimiza arquiteturas de dados e garante a segurança e a escalabilidade nas nuvens pública, privada e híbrida. Com décadas de experiência em promoção de inovação, as maiores empresas do mundo confiam na DXC para implantar uma pilha de tecnologia corporativa que oferece novos níveis de desempenho, competitividade e experiências ao cliente. www.dxc.technology.

