Empresa açucareira e fabricante de bebidas alcoólicas fabricará álcool em gel na França

O grupo açucareiro francês Tereos e o de bebidas alcóolicas Pernod-Ricard anunciaram nesta quarta-feira (18) que produzirão álcool em gel para ajudar a aliviar a escassez deste produto na França, devido à pandemia do coronavírus.

Tereos, o segundo maior produtor de açúcar do mundo e um dos líderes na produção de álcool, começará a fabricar o álcool em gel em cinco de suas fábricas, informou o grupo em comunicado.

Essas fábricas "possuem o conhecimento técnico necessário para a fabricação de álcool farmacêutico e capacidades significativas que fazem da Tereos o primeiro produtor de álcool na França", destacou o grupo, que pretende assim "contribuir para a solidariedade nacional".

A produção, que pode chegar a 11.000 litros por semana, será disponibilizada gratuitamente às agências de saúde, que passam por situações muito críticas em um momento de grande demanda devido à epidemia de coronavírus, informou o grupo.

Por sua parte, o grupo de bebidas Pernod-Ricard anunciou que disponibilizará ao laboratório Cooper, que abastece todas as farmácias da França, "estoques de álcool puro para permitir a fabricação de álcool em gel", a fim de evitar a escassez.

No resto do mundo, outras empresas da Pernod-Ricard, número dois do mundo em vinhos e bebidas, adotaram medidas semelhantes, principalmente na Suécia (Absolut Vodka), Irlanda (Destiladores Irlandeses), Espanha (Pernod Ricard Espanha) e Estados Unidos (várias destilarias).