Os organizadores do festival de música de Glastonbury, um dos maiores do mundo, celebrado no Reino Unido, anunciaram nesta quarta-feira o cancelamento de sua 50ª edição, prevista para junho, devido à pandemia de coronavírus.

"Lamentamos muito anunciar isto, mas vamos ter que cancelar Glastonbury 2020", escreveram os organizadores no Twitter, que também informaram que os ingressos para a edição cancelada poderão ser utilizados em 2021.