Jogador de futebol brasileiro hospitalizado com coronavírus na China

As esperanças de que a temporada do futebol na China poderia começar em abril sofreram um novo abalo nesta quarta-feira com a notícia de que um jogador brasileiro apresentou resultado positivo para o coronavírus.

O atleta de 30 anos mora na cidade de Meizhou, sul do país, e foi hospitalizado em Cantão, anunciaram as autoridades de saúde.

Oficialmente o nome do jogador não foi revelado, mas a imprensa chinesa anunciou que o paciente é o atacante Dorielton (Dori), do Meizhou Hakka, clube da segunda divisão do país.

O jogador, formado nas categorias de base do Fluminense, desembarcou no aeroporto de Cantão na segunda-feira, procedente de Bangcoc, e foi levado para o hospital.

O jornal Oriental Sports Daily informou que todo o elenco do Meizhou está em quarentena.

A temporada do futebol na China deveria ter começado em 22 de fevereiro, mas as autoridades anunciaram o adiamento. As especulações citavam como nova data possível o mês de abril.