Paixão de Cristo na Cidade do México é suspensa por coronavírus

A grande procissão e representação da Paixão de Cristo, celebrada há quase dois séculos no sudeste da Cidade do México, será suspensa como medida preventiva contra o avanço do novo coronavírus, anunciaram as autoridades locais nesta terça-feira.

A Paixão de Cristo em Iztapalapa, realizada pela primeira vez em 1843, é uma encenação das principais passagens da vida e da morte de Cristo por um elenco de cerca de 4.000 pessoas - entre atores, figurantes e músicos -, durante cinco dias da Semana Santa, e para onde vão cerca de 2 milhões de espectadores, de acordo com os organizadores.

Para manter a tradição, uma encenação da passagem da vida de Cristo será realizada sem a presença do público e com número reduzido de atores, com transmissão pela TV e internet.

Com 82 casos confirmados da Covid-19 até o momento no país, o governo mexicano não ordenou medidas drásticas para impedir a disseminação do vírus, como quarentenas obrigatórias, restrições de movimento ou fechamento de fronteiras.