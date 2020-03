Dois foguetes atigem proximidades da Zona Verde de Bagdá

Dois foguetes atingiram nesta terça-feira os arredores da Zona Verde, em Bagdá, a sede da embaixada dos Estados Unidos no Iraque, informou uma autoridade da área de segurança à AFP no segundo ataque do dia no país.

Os dois foguetes caíram à noite na área residencial al-Jadriya, que faz fronteira com a Zona Verde, onde danificaram um prédio e deixaram três pessoas feridas.

De manhã, uma base militar ao sul da capital, que abrigava soldados da coalizão liderada pelos Estados Unidos, foi atacada com vários foguetes.