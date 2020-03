Comunicado do Business Wire :AMAALA

A AMAALA, o destino de ultra luxo localizado ao longo da costa noroeste da Arábia Saudita, anunciou a indicação da importante empresa de design HKS Architects como planejador principal para Triple Bay e The Coastal Development. Situada na Reserva Natural Prince Mohammed bin Salman, a AMAALA dará vida aos desejos e ambições de uma comunidade apaixonada por moldar e viver momentos transformadores.

The Coastal Development at AMAALA (Photo : AETOSWire)

Comentando a nomeação,Nicholas Naples, diretor executivo da AMAALA, declarou: "A AMAALA será um destino mundialmente reconhecido para artes e cultura, além de uma das ofertas mais abrangentes e integradoras de saúde, bem-estar e esportes no mundo. Em parceria com a HKS Architects, esperamos realizar nossa visão para Triple Bay e The Coastal Development, redefinindo o melhor em viagens através da criação de jornadas pessoais transformadoras para os viajantes mais exigentes do mundo."

Triple Bay oferecerá um retiro de bem-estar totalmente holístico, instalações médicas de diagnóstico de última geração e tratamentos autênticos influenciados pelo ambiente local e práticas tradicionais. A comunidade será a primeira comunidade de esportes e entretenimento verdadeiramente integrada, com diagnóstico, bem-estar médico e transformador combinado com a aprendizagem em um ambiente familiar.

Com experiências subaquáticas que mergulharão os hóspedes diretamente no domínio natural de golfinhos, tartarugas e recifes de coral intocados, Triple Bay se tornará um dos melhores destinos de mergulho do mundo.

The Coastal Development está preparado para se tornar o centro definidor da arte contemporânea no Oriente Médio, abrigando um programa dinâmico de eventos emocionantes do calendário global de artes e cultura. Com base na filantropia, os programas imersivos serão criativos, práticos e acadêmicos, com um forte vínculo com a comunidade saudita.

The Coastal Development contará com um museu de artes e um distrito cultural dedicado a manter vivos os artesanatos antigos, além de um anfiteatro para apresentações ao vivo. Este trecho da costa será um local de encontro para uma comunidade de influenciadores e conhecedores, completa com instalações de spa premium, ioga, meditação, além de um centro equestre equipado para oferecer reabilitação, estábulos de alta tecnologia, instalações de polo de nível de torneio e instrutores.

O diretor de planejamento e design da HKS Architects, Kevin Underwood,disse: "Os desenvolvimentos em Triple Bay e The Coastal Development oferecem uma oportunidade única na carreira de moldar um novo destino turístico desde o início e é um privilégio estar envolvido como planejadores principais. Estamos reunindo a experiência global de nossa empresa, usando nosso conhecimento de design para serviços de saúde, esportes e outros usos, aliados a muitos anos de experiência em trabalhar com hotéis e resorts de luxo para criar algo inovador e contemporâneo. A sustentabilidade em todos os aspectos está no centro de nosso projeto, integrando perfeitamente paisagens e edifícios à deslumbrante paisagem montanhosa e marinha do Mar Vermelho."

O trio de comunidades da AMAALA - Triple Bay, Coastal Development e The Island - representará três conjuntos diferentes de experiências para os visitantes. O desenvolvimento do destino será implementado em três fases principais, com conclusão prevista para a realização da Saudi Vision 2030.

*Fonte: AETOSWire

