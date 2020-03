Coronavírus: Na Itália, vítimas com mais de 80 anos serão deixadas para morrer, diz jornal

(foto: Piero Cruciatti / AFP)

Vítimas de coronavírus na Itália terão acesso negado a tratamento intensivo caso tenham 80 anos ou mais ou sejam vítimas de graves problemas de saúde com necessidade de leito de UTI. É o que propõe um documento preparado por uma unidade de gerenciamento de crises em Turim, ao qual o jornal The Telegraph afirma ter tido acesso. Alguns pacientes que não receberem tratamento intensivo serão deixados para morrer, temem os médicos.





A unidade elaborou um protocolo, diz o The Telegraph, que determinará quais pacientes receberão tratamento em terapia intensiva e quais não, se não houver espaço nos hospitais. A capacidade de terapia intensiva está acabando na, à medida que o coronavírus continua a se espalhar.O documento foi produzido pelo departamento de proteção civil da região de, uma das mais atingidas pela crise do coronavírus no país. Segundo o Telegraph, o texto diz que "os critérios para acesso à terapia intensiva em casos dedevem incluir idade inferior a 80 anos ou uma pontuação no Índice de comorbidade de Charlson (índice que aponta quantas outras condições médicas o paciente tem) menor de 5."Ainda segundo o jornal, o documento prevê que "o crescimento da epidemia atual torna provável que seja alcançado um ponto de desequilíbrio entre as necessidades clínicas dos pacientes come a disponibilidade efetiva de recursos intensivos.Se for impossível fornecer a todos os pacientes serviços de terapia intensiva, será necessário aplicar critérios de acesso ao tratamento, que depende dos recursos limitados disponíveis" e ainda acrescenta: "Osestabelecem diretrizes se a situação se tornar de natureza excepcional, a fim de tornar asem cada caso dependentes da disponibilidade de recursos, forçando os hospitais a se concentrarem nos casos em que a relação deé mais favorável para o tratamento clínico"., conselheiro de saúde em Piemonte, deu ao tabloide britânico a seguinte declaração: "Eu nunca quis ver esse momento. O documento será vinculativo e estabelecerá, no caso dedas enfermarias, umpara o acesso à terapia intensiva, com base em certos parâmetros, como a sobrevivência potencial".



Nas palavras do The Telegraph, o documento já estaria completo e é necessária apenas a aprovação de um comitê técnico-científico antes de ser enviado aos hospitais. Os critérios devem ser aplicados a toda a Itália, disseram fontes do governo ao jornal.



O perfil da maior parte dos mortos relacionados ao novo coronavírus na Itália, segundo país mais afetado até agora pela pandemia, se assemelha aos da China, epicentro do novo vírus. Na Itália, contudo, diante da população idosa proporcionalmente maior, a taxa de mortalidade da doença causada pelo vírus, a covid-19, chegou nesta segunda-feira (16/03) a 7,7%, enquanto o índice chinês médio é de 2,3%.



A Itália possui 5.090 leitos de terapia intensiva, que atualmente superam o número de pacientes que precisam deles. Também está trabalhando para criar uma nova capacidade de leitos em clínicas particulares, lares de idosos e até em tendas. No entanto, o país também precisa de mais médicos e enfermeiros.



A Lombardia continua sendo a região mais crítica. No entanto, a situação também é grave em Piemonte onde em apenas um dia, foram registrados 180 novos casos e 27 mortes. A tendência sugere que a situação não está prestes a melhorar.



Roberto Testi, presidente do comitê técnico-científico de coronavírus de Piemonte, disse ao The Telegraph: "Aqui em Piemonte, pretendemos adiar o máximo possível o uso desses critérios. No momento, ainda existem locais de terapia intensiva disponíveis e estamos trabalhando para criar mais".

"Queremos chegar o mais tarde possível ao ponto em que temos que decidir quem vive e quem morre. Os critérios referem-se apenas ao acesso à terapia intensiva - aqueles que não obtêm acesso à terapia intensiva ainda receberão todo o tratamento possível. Na Medicina, às vezes temos que fazer escolhas difíceis, mas é importante ter um sistema sobre como fazê-las.

