Comunicado do Business Wire :De Nora

A Industrie De Nora S.p.a. (De Nora) está apoiando os esforços do Departamento de Proteção Civil ao implementar quatro sistemas de eletrocloração no norte da Itália, perto de Milão. Os sistemas de eletrocloração produzem hipoclorito de sódio, um equivalente de cloro adequado para a desinfecção de superfícies sólidas e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é eficaz contra a proliferação do vírus COVID-19.

"Como resultado da coordenação e rapidez da Proteção Civil italiana, a De Nora forneceu quatro unidades para a produção local de grandes quantidades de hipoclorito de sódio", disse Luca Buonerba, diretor de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da De Nora. "Estamos felizes em enviá-las para ajudar centros comunitários, escritórios públicos, asilos e hospitais a lidar com essa situação difícil. Uma das vantagens dos sistemas de eletrocloração no local é que eles não exigem nem geram produtos químicos perigosos e não há transporte de alvejantes de alta concentração, portanto a segurança ou a disponibilidade não se veem comprometidas nunca." O hipoclorito é produzido usando uma solução salina simples (água e sal) e eletricidade para produzir uma solução à base de cloro.

A De Nora já forneceu sistemas semelhantes na China, Japão e Singapura para a higienização e desinfecção de seus próprios escritórios e locais de produção em resposta aos surtos do COVID-19. Na China, a cidade de Nankang está usando dois sistemas fornecidos pela De Nora, originalmente para a purificação de água, a fim de ajudar na desinfecção de edifícios e outras áreas públicas.

"A De Nora se orgulha de ser a parceira escolhida pelos clientes e usuários finais para garantir a sustentabilidade e segurança do fornecimento de água a longo prazo ao público", disse a Dra. Mirka Wilderer, CEO da De Nora Water Technologies. "É comprovado que o coronavírus não é transmitido em fontes de água, graças aos processos de desinfecção testados e comprovados que as companhias de água possuem. Os geradores de hipoclorito de sódio no local, como os proporcionados à Proteção Civil italiana, são usados no mundo todo para diversas aplicações, desde tratamento de água potável, tratamento de águas residuais e controle microbiológico em torres de resfriamento. Agora eles também estão sendo usados para criar soluções sob demanda para fins de higienização em superfícies sólidas e em edifícios para limitar o impacto dessa nova situação de emergência."

