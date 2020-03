UFC adia os próximos três eventos devido ao coronavírus

O Ultimate Fighting Championship (UFC, vale-tudo) informou nesta segunda-feira que está adiando seus próximos três eventos, por não encontrar lugares para organizar lutas em meio às restrições globais estabelecidas para combater a nova pandemia de coronavírus.

O presidente do UFC, Dana White, que já havia defendido a decisão do circuito de seguir em frente com um card no Brasil no sábado, confirmou a notícia em uma mensagem aos funcionários que mais tarde foi publicada no Twitter.

A decisão afeta os cards em Londres no dia 21 de março, Columbus em 28 de março e Portland em 11 de abril. A medida ocorre no momento em que autoridades de todo o mundo impõem restrições à pandemia de coronavírus em escala global.

"Fizemos o possível para realocar nossos próximos três eventos, Londres, Columbus e Portland", disse White aos funcionários em seu email. "Mas todos os dias são impostas novas restrições de viagem e grandes reuniões públicas que impossibilitam o cumprimento do cronograma".

O UFC também foi impedido de realizar eventos em sua sede em Las Vegas devido à proibição em Nevada de esportes de combate por parte de autoridades do estado, que dura até pelo menos 25 de março.

"Estou no ramo da luta há 20 anos, e é isso que fazemos: encontramos uma maneira de manter nossos eventos, não importa o que aconteça", disse White.

"Mas isto é diferente. O mundo inteiro está sendo afetado agora, e nada é mais importante do que a saúde e a segurança de vocês e de suas famílias".

O UFC também está fechando todos os escritórios com efeito imediato e solicitando que os funcionários trabalhem de casa.