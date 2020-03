Uruguai fecha fronteira com Argentina por coronavírus

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou nesta segunda-feira o fechamento total da fronteira com a Argentina devido à epidemia de coronavírus, acrescentando que o número de casos no país chega a 29.

"Vamos decretar o fechamento total das fronteiras com a Argentina. Estou falando de fronteira terrestre, fluvial e aérea, com permissão de entrada dos uruguaios ou (estrangeiros) residentes", disse o presidente em entrevista coletiva, ao lado do ministro da Saúde, Daniel Salinas.

A medida entrará em vigor às 00H00 desta terça-feira.

No caso do Brasil, apesar do controle sanitário em algumas passagens e postos aduaneiros, "é um pouco mais complexo", destacou o presidente. "É uma fronteira seca. Sabemos da vida binacional que mantém milhares de uruguaios".

Segundo o presidente, os chanceleres de Brasil, Ernesto Araújo, e Uruguai, Ernesto Talvi, "coordenarão medidas" para que estas pessoas "não saiam desta zona binacional e se aprofundem" no Uruguai.

Salinas confirmou o registro total de 29 casos no país, "que se encontram estáveis, incluindo muitos com poucos sintomas, e a grande maioria está isolada em casa".