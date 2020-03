UE fecha fronteiras durante 30 dias por coronavírus

A União Europeia fechará suas fronteiras com o exterior na terça-feira ao meio-dia por trinta dias para combater a pandemia de coronavírus, anunciou o presidente francês Emmanuel Macron em um discurso televisionado na segunda-feira.

"Todas as viagens entre países não europeus e a União Europeia serão suspensas por 30 dias", disse o presidente francês, que também anunciou o confinamento quase completo para todos os cidadãos franceses, que só poderão sair na rua por razões de necessidade básica, instando as empresas a impor teletrabalho, diante da disseminação incontrolável do Covid-19.