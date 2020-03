O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, acusou a China nesta segunda-feira de "espalhar desinformação e rumores extravagantes" sobre a origem do coronavírus.

O secretário de Estado conversou por telefone com Yang Jiechi, alto funcionário do Partido Comunista Chinês, e enfatizou que "este não é o momento de espalhar desinformação e rumores ultrajantes, mas sim o momento de todas as nações se unirem para lutar contra essa ameaça comum", afirmou o Departamento de Estado.