Comunicado do Business Wire :Northern Data AG

A Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), um dos maiores fornecedores de soluções de computação de alto desempenho (HPC) em todo o mundo, anunciou hoje receitas e ganhos previstos para o atual ano financeiro de 2020.

Após a conclusão da fusão bem-sucedida da Northern Data AG e da Whinstone US, Inc., a Northern Data agora é a proprietária do maior centro de dados de HPC do mundo, atualmente em fase de conclusão no Texas, EUA, com uma capacidade inicial de 350 MW esperada em aumentar para 1 GW até o fim de 2020.

A Northern Data assinou contratos vinculativos para fornecer soluções de HPC a clientes globais e, como tal, espera um crescimento significativo na receita total e nos ganhos diante de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA). Com base nas expectativas atuais e segundo os contratos já assinados, o Conselho Administrativo antecipa receitas de 120 a 140 milhões de euros no decorrer do exercício de 2020. Por conseguinte, o Conselho Administrativo espera um EBITDA para o exercício de 2020 entre 45 milhões e 60 milhões de euros.

Isto representa um aumento significativo em comparação com os números preliminares esperados para a Northern Data em 2019, com receita de cerca de 10 milhões de euros e um EBITDA negativo de cerca de 8 milhões de euros.

"Trabalhamos no maior centro de dados de HPC do mundo no Texas há algum tempo e garantimos contratos de alta qualidade com clientes globais de primeira linha. Estamos na expectativa pelo próximo e importante passo de entrar em operação nos próximos meses", disse Aroosh Thillainathan, Diretor Executivo da Northern Data AG. "Devido a estes recentes desenvolvimentos e nossas instalações de ponta nos EUA, nos sentimos mais do que confiantes em oferecer esta orientação e continuar nosso caminho de crescimento acentuado nos próximos anos."

Sobre a Northern Data:

A Northern Data AG constrói e fornece soluções de infraestrutura global no campo da computação de alto desempenho (HPC), oferecendo soluções nos campos de aprendizagem automática e inteligência artificial, análise de big data, mineração de criptografia, streaming de jogos eletrônicos e outros. Operando a nível internacional, a empresa evoluiu da fusão da German Northern Bitcoin AG e da American Whinstone US, Inc. e agora é líder reconhecida no fornecimento de soluções HPC em todo o mundo. A empresa oferece soluções de HPC, estacionárias em grandes centros de dados de última geração e em contêineres móveis, que podem ser localizados em qualquer local do mundo. Ao fazer isto, combina software e hardware auto-desenvolvidos com conceitos inteligentes para o fornecimento sustentável de energia. Atualmente, no Texas, a Whinstone está construindo o maior centro de dados de HPC nos EUA e, ao mesmo tempo, a maior instalação de HPC dedicada do mundo.

