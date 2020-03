Diante da "maior crise sanitária mundial da nossa época", a OMS pede a realização de "teste para cada caso suspeito" de coronavírus, anunciou nesta segunda-feira em Genebra a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Agora existem "mais casos e mortes no resto do mundo do que na China", acrescentou o chefe da organização durante uma conferência de imprensa.