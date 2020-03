Casa Branca desaconselha estocar alimentos e itens essenciais

A Casa Branca afirmou neste domingo, 15, em comunicado, que é desnecessário que a população dos Estados Unidos estoque em casa alimentos e itens de higiene diante da disseminação do coronavírus.



O comunicado informa ainda que as cadeias de suprimentos americanas são fortes e que os executivos do setor estão trabalhando "de mãos dadas com o governo para garantir a disponibilidade de alimentos e itens essenciais".



O texto foi publicado após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonar para executivos do setor de supermercados e da cadeia de suprimentos. Fonte: Dow Jones Newswires.