Presidente de Israel vai encarregar Benny Gantz de formar governo a partir desta segunda

O presidente de Israel irá encarregar nesta segunda-feira Benny Gantz, principal rival do premier Benjamin Netanyahu, da tarefa de formar um governo, após ele receber o apoio da maioria dos deputados.

"Por volta do meio-dia desta segunda-feira, o presidente (Reuven Rivlin) irá encarregar Benny Gantz de formar um governo", indica um comunicado da presidência, depois que Rivlin se reuniu com representantes dos partidos eleitos nas legislativas do último dia 2.

Segundo uma contagem do gabinete de Rivlin, Gantz conta com o apoio de 61 deputados e Netanyahu, de 58. O Parlamento de Israel tem 120 cadeiras. Mas nada garante que as diferentes forças que deram apoio a Gantz neste domingo irão chegar a um acordo na hora de formar uma coalião estável.