O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, declarou partes do sudeste do país atingidas de forma intensa pelo coronavírus como "zonas especiais de desastre". Com a designação, residentes destas áreas podem receber ajuda emergencial, benefícios tributários e outros tipos de suporte financeiro por parte do governo.



O escritório do presidente afirmou que neste domingo, ele aprovou uma proposta do primeiro ministro para declarar a cidade de Daegu e algumas áreas da província de Gyeongsang como zonas de desastre.



É a primeira vez que a Coreia do Sul dá a áreas do país esse tipo de designação por conta de uma doença infecciosa. Outras zonas especiais de desastre foram declaradas em áreas atingidas por tufões, enchentes e outros desastres nacionais.



A Coreia do Sul registra, até o momento, 8.162 casos de coronavírus, cerca de 88% deles na região sudeste do país. Mais de 830 pessoas se recuperaram.