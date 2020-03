Cingapura impõe quarentena a visitantes vindos de Japão e Reino Unido

Cingapura anunciou que passageiros vindos de países do Sudeste da Ásia, do Japão, da Suíça e do Reino Unido ou que tenham passado por estes locais até 14 dias antes de sua chegada terão que ficar em quarentena. A medida faz parte dos esforços para conter o coronavírus na cidade-estado.



O Ministério da Saúde local afirmou que a medida, que começa a valer neste domingo, também será aplicada a residentes. Visitantes do Sudeste da Ásia terão de submeter informações sobre seu estado de saúde para aprovação antes da viagem.



Cingapura, que registrou 212 casos, já proibiu a entrada de visitantes vindos de China, Irã, Itália, França, Alemanha, Coreia do Sul e Espanha. O ministro de Desenvolvimento, Lawrence Wong, disse que a medida não vai se aplicar a chegadas marítimas ou por terra da Malásia, devido à alta interdependência entre os dois países.