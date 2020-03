Nova Zelândia prepara pacote econômico para mitigar efeitos do coronavirus

O governo da Nova Zelândia anunciou a criação de um pacote de estímulo econômico para combater os efeitos do coronavírus no país, de acordo com a primeira-ministra, Jacinda Adern, na noite deste sábado (pelo horário de Brasília). Os detalhes serão divulgados à população na próxima terça-feira, 17, após uma reunião ministerial.



"Eu tenho que garantir que nós estamos focando nas empresas que precisam mais desta ajuda e que é o suficiente para fazer uma diferença e manter as pessoas empregadas", disse Adern em entrevista para uma emissora local. "Estamos produzindo um pacote significativo."



Até o momento já foram confirmados apenas seis casos de coronavírus na Nova Zelândia, mas o grande impacto no país será a diminuição drástica no turismo por conta da infecção, o que responde por boa parte da produção econômica neozelandesa. O governo havia anunciado anteriormente uma quarentena obrigatória de duas semanas para todas as pessoas que chegarem ao país, além de proibir viagens para China e Irã.