EUA: Primária democrata na Geórgia é adiada devido a avanço do coronavírus

Autoridades do Estado da Geórgia resolveram adiar para maio a primária do Partido Democrata, que aconteceria no próximo dia 24 de março, por conta do avanço da pandemia de coronavírus nos Estados Unidos. Joe Biden e Bernie Sanders estão disputando a nomeação do partido para as eleições presidenciais americanas que acontecem em novembro.



Brad Raffensperger, secretário de Estado da Geórgia, disse que o pleito antecipado, que começou no último dia 2 de março, foi suspenso, e a primária em si foi movida para o dia 19 de maio, quando as primárias de outros cargos estaduais vão acontecer.



Na Geórgia já foram confirmados 66 casos de infecção por coronavírus, a maior parte delas na região metropolitana de Atlanta. Uma morte já aconteceu. Brian Kemp, governador do Estado, declarou emergência e pediu para que a população não forme aglomerações.



A Geórgia se torna o segundo Estado americano a adiar uma primeira. Na sexta-feira, 13, a Louisiana também tomou a medida por precaução.