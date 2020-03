Estado de Nova York anuncia segunda morte por coronavírus

Poucas horas depois de anunciar a primeira morte por coronavírus em Nova York, uma mulher de 82 anos moradora do Brooklyn, o Estado americano anunciou que uma pessoa de 65 anos, moradora da vila de Suffern, que morreu no último dia 12 de março, foi diagnosticada com coronavírus.



Laura Carbone, legista chefe do condado de Rockland, disse que a pessoa "tinha outros problemas de saúde consideráveis que provavelmente contribuíram para sua morte". O condado não deu outras informações sobre a pessoa.