O governo espanhol impôs neste sábado uma quarentena quase total para seus cidadãos, que só poderão sair de casa por motivo de trabalho ou necessidade máxima, a fim de frear a propagação do novo coronavírus.

A medida, anunciada pelo chefe de governo, Pedro Sánchez, faz parte de um amplo pacote de medidas aprovado dentro da declaração do estado de alerta por 14 dias no país, o segundo mais castigado na Europa, com mais de 5.700 infectados.